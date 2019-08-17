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منها كوكتيل الجمبرى.. 10 وصفات سحرية هتاكلها ومش هتتخن ..فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:02 م
كوكتيل الجمبرى
كوكتيل الجمبرى
شيرين عادل
عرضت فضائية CNN عربى، تقريرا عن قائمة طعام للفرد تحتوى على أقل من 200 سعرة حرارية تبقى معدته ممتلئة.

واحتوت أول القائمة على الأفوكادو بخبز القمح المحمص والتى تعد وجبة صحية للقلب، تلاها شطيرة زبدة الفول السودانى والموز مما يجعلها وجبة مفضلة للأطفال.

أما الوجبة الثالثة فهى الفشار مع اللوز ورقائق الشوكولاتة لما يحتوى من عدد قليل من السعرات الحرارية المضافة، أما شرائح التفاح وزبدة بذور دوار الشمس فتحتل المرتبة الرابعة.

بينما تحتل المرتبة الخامسة زبادى يونانى مع الفراولة وبذور الكتان لما يحتوى من فوائد تتعلق ب البروتين ، فيتامين C ، الأوميجا 3، تليها كوكتيل الجمبرى لما تمتلك من فوائد منخفضة السعرات الحرارية ، ويأتي فول الصويا الخضراء فى التصنيف السابع.

أما الوجبة التاسعة فتحتوى على الجبن المخفوق مع المشمش المجفف على خبز مصنوع من الحبوب، كما تتضمن الوجبة العاشرة الحمص مع البازلاء الحلوة كما يمكن تناول عير السبانخ والتوت للحصول على مزيج من البروتين والألياف.

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