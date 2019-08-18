ننشر أبرز أسماء المكرمين من الرئيس السيسي في عيد العلم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم احتفالية عيد العلم اليوم، الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية.



وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسماء المكرمين من قبل الرئيس السيسي وهم:



أ.د. نبيل عبد الباسط إبراهيم سليم أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث

أ.د. جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة الأزهر

.د.محمد عبد القادر على صبح أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية ـ جامعة المنصورة

أ.د. نبيل عبد المجيد محمود صالح أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث

أ.د. أسامة أحمد محمد على بدارى أستاذ بكلية الصيدلة ـ جامعة عين شمس

أ.د. تيمور مصطفى إبراهيم أبو هنيدى أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهرة

أ.د. شريف حسين عبد الرازق قنديل أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث ـ جامعة الإسكندرية

أ.د. هانى عبد العزيز طلبة الشيمى أستاذ بكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة

أ.د. دسوقى أحمد محمد عبد الحليم أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية ـ بمدينة الأبحاث العلمية ـ برج العرب

أ.د. هشام جابر عبد الوهاب العنانى أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهرة

أ.د. أمير فؤاد سوريال عطية أستاذ بكلية الهندسة ـ جامعة القاهرة

أ.د. محمد لبيب راغب سالم أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة طنطا

أ.د. طارق عبد المنعم معين الديسطى أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك ـ جامعة المنصورة

أ.د. إيمان محمد حسين خضر أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة أسيوط

أ.د. محمود محمد محمد النحاس أستاذ متفرغ بكلية التربية ـ جامعة عين شمس

أ.د. رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب

أ.د. صلاح صبرى احمد عبيه أستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أ.د. مها سعد على زكى محمود أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن أطلق المبادرة القومية نحو بناء "مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، من خلال عيد العلم والتي استهدفت توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصرى.

