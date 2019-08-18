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حوادث

قرار بتشريح جثة سيدة عثر عليها طافية بمياه ترعة شرشابة في زفتى (تفاصيل)

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:03 ص
جثة
جثة
أحمد على
أعطى المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتى، اليوم الأحد، بتشريح جثة سيدة عثر عليها طافية بمياه ترعة قرية "شرشابة " بدائرة المركز وسماع أقوال شهود عيان الحادث والمبلغين وإنهاء إجراءات دفنها.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز زفتي يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور أهالي قرية "شرشابة" بمركز زفتي على جثة سيدة مجهولة الهوية.

كما باشرت الأجهزة الأمنية برئاسة أحمد خيري جعيصة، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتى، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشال الجثة.

وتكثف مديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحديد هوية الجثة وفحص علاقات ونشر أوصافها للتحديد محل إقامته، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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