بمينى جيب.. يارا نعوم تشعل إنستجرام في إجازتها الصيفية

نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب مجموعة من الصور خلال قضائها إجازة الصيف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت يارا نعوم فى الصور برفقة عماد متعب وعدد من أصدقائها على أحد شواطئ مصر.وظهرت يارا نعوم في الصور بمينى جيب وتيشرت أبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.يُذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين".وقد حصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر.