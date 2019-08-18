ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمينى جيب.. يارا نعوم تشعل إنستجرام في إجازتها الصيفية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:27 م
يارا نعوم
يارا نعوم
منار نور
نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب مجموعة من الصور خلال قضائها إجازة الصيف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت يارا نعوم فى الصور برفقة عماد متعب وعدد من أصدقائها على أحد شواطئ مصر.

وظهرت يارا نعوم في الصور بمينى جيب وتيشرت أبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

يُذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين".

وقد حصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر.
View this post on Instagram

#summernights

A post shared by Yara Naoum (@yaranaoumofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يارا نعوم برفقة عماد متعب على البحر.. شاهد

عماد متعب يقضي الإجازة الصيفية بالجونة مع زوجته.. صورة

شاهد.. عماد متعب على متن سفينة بالجونة

بـ جيب قصير.. يارا نعوم تفاجئ جمهورها برفقة زرافة

يارا نعوم تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لها

يارا نعوم من داخل مستشفى بهية.. شاهد

ترشيحاتنا

بسبب الغيرة.. طفلة تذبح شقيقتها بالدقهلية

بعد 9 سنوات.. آشلي جراهام تعلن عن حملها من جاستن

بعد تفوق ديسابر .. المستكاوي يتساءل عن مصير لاسارتي

أغذية فعالة لـ مرضى النقرس.. أبرزها الكريز والفجل

المخابرات الأمريكية: الكويتيون ثالث الشعوب الأطول عمرا بين العرب

مصرع شخص في حفل زفاف.. والعروسان يهربان لقضاء شهر العسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح