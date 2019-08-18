دعوات لمقاطعة فيلم mulan.. والأسباب سياسية

انطلقت منذ عدة أيام حملات لمقاطعة النسخة الجديدة من فيلم mulan ومن المتوقع وفقًا لتأكيد بعض التقارير الصحفية الأجنبية أن يواجه العمل خسائر مادية فاضحة.



والسبب وراء هذه الحملات مواقف بطلته ليو لي فاي السياسية والتي أعلنت دعمها للشرطة ضد مظاهرات هونج كونج وأعلنت تأييدها للعنف ضد المتظاهرين.



وكانت الشركة المنتجة لفيلم "Mulan" حددت عرضه فى مارس المقبل وذلك بجميع دور العرض الامريكية.



والفيلم يأتي استثمارا لنجاح النسخة الأنيميشن التي طرحت عام 1998 وحققت 304 مليون دولار.



وتدور أحداثه حول فتاة شابة صينية تتحول لمحاربة، وذلك من أجل إنقاذ والدها، ويقوم نيكى كارو بإخراج الفيلم.



يذكر أن الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together".



وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.