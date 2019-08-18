أمين الفتوى: نقوط الأفراح يعتبر دينًا.. تعرف على السبب.. فيديو

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يعد نقوط الأفراح دينا.



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن نقوط الأفراح من قبيل الديون لأن من يدفع منتظر ردها في مناسبات عنده مثل المناسبة التي دفع فيها.



وأوضح أمين الفتوى أن الذي حكم أنها من قبيل الدين العرف والعادة، قال "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"، مضيفا " العادة محكمة".

