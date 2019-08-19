ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على متن 18 رحلة جوية.. 4200 حاج يعودون من الأراضي المقدسة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:27 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، الاثنين، 18 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 4200 حاج، عائدين من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وتنقل مصر للطيران، 2885 حاجا من مطار جدة على متن 11 رحلة جوية من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة وبورسعيد، ووزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة، على متن 7 رحلات جوية من المدينة المنورة بخلاف رحلات العمل.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

ومن المتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة

لعودة الحجاج.. مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها من المدينة المنورة.. غدا

عبر 13 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 2200 حاجا من حجاج القرعة والتضامن

18 رحلة اليوم .. مصر للطيران تكثف رحلاتها لعودة الحجاج

على متن 17 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 4 آلاف حاج من الأراضي المقدسة غدا

تسهيلات كبيرة من بعثة مصر للطيران بجدة لإنهاء إجراءات عودة الحجاج.. صور

ترشيحاتنا

الأزهر يوصي الحجاج بالمداومة على 9 أعمال بعد العودة من الحج

طائرات الجيش السوري تستهدف الرتل العسكري التركي في إدلب .. فيديو

الفنون مش جنون.. صيدلي يرسم صور المشاهير بالأدوية.. فيديو

الأزهر يكشف عن عادة مصرية في استقبال الحجيج يحبها رسول الله

أول رد فعل من مدرب الزمالك الجديد بعد اتهامه بفضيحة جنسية في جنوب أفريقيا

فيديوجراف| القصة الكاملة لحبس أحمد الفيشاوي بسبب ابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور

بإطلالة عصرية.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث جلسة تصوير بباريس

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها