فطام الطفل عن الحفاضة .. 10 طرق لتدريب طفلك على المرحاض

فطام الطفل عن الحفاضة من الأمور التي تشغل بال الأمهات خاصة اللاتي أنجبن لأول مرة، حيث تجد الأمهات صعوبة في تدريب الطفل على ترك الحفاضة واستخدام المرحاض بشكل طبيعي، فهذه العملية مرهقة للأم والطفل أيضًا، وتحتاج مزيدا من الوقت والصبر حتى يستوعب الطفل، ويبدأ في التعود على استخدام الحمام دون الحفاضة.



متى يتم فطام الطفل عن الحفاضة ؟

تعتبر الحفاضات جزءًا لا يتجزأ من حياة الطفل وهي مريحة للغاية في أول عامين، لكن يجب أن تبدأ الأم في تدريب الطفل على ترك الحفاضة واستخدام المرحاض بشكل طبيعي مثل الكبار بمجرد بلوغه 18 شهر، أو ما يقارب عامين حتى يكون مدركًا لما يفعله ويستطيع التعبير عن رغبته في طلب الحمام، وهنا تكون عملية فطام الطفل عن الحفاضة أسهل بالنسبة للأم.



علامات تدل على استعداد طفلك لترك الحفاضة :



قد ترى الأم علامات على استعداد الطفل للتدريب على استخدام المرحاض منذ حوالي عامين ، وبعض الأطفال يظهرون علامات الاستعداد منذ 18 شهرًا ، وقد يكون عمر بعضهم أكبر من عامين، ومن أبرز هذه العلامات :



1- تعلم الطفل المشي والجلوس لفترات وحده

2- يصبح الطفل مهتمًا بمشاهدة الآخرين عند ذهابهم للمرحاض، ويظل يقرع على باب الحمام بمجرد دخول والدته ومحاولًا الدخول لها.

3- قدرة الطفل على تخزين البول لمدة تفوق ساعتين وهنا يمكن فطام الطفل عن الحفاضة بشكل سريع.

4- يصبح الطفل قادرًا على إخبار أمه بالإيماءات عند رغبته في التبول ويشير إلى حفاضته ليخبرها بما فعل.

5- ملل الطفل من روتين ارتداء الحفاضة يوميًا ومحاولته لنزعها بيده.



طرق فطام الطفل عن الحفاضة :



1- أولًا عليك شراء مقعد صغير مناسب لطفلك وهو يوضع فوق المرحاض العادي، لأن الأطفال يكون لديهم خوف من السقوط بداخل المرحاض



2- استعيني ببعض الألعاب بداخل الحمام لتجذبي طفلك إلى استخدام المرحاض واللعب في وقت واحد.



3- عودي طفلك على إخبارك بمجرد رغبته في التبول، حتى يتعلم التعبير عما يشعر سريعًا.



4- اسألي طفلك كل ساعة عما إذا كان يرغب في الذهاب للمرحاض حتى يعتاد على الأمر ويعبر عن ذلك من تلقاء نفسه.



5- يمكنك تعليم طفلك بعض الكلمات التي لها علاقة بالمرحاض حتى يستطيع التعبير عنها بسهولة دون أن ينسى.



6- دعي طفلك يحاول الجلوس بمفرده على المرحاض الصغير حتى يعتاد على الأمر مع مرور الوقت.



7- بعد كل وجبة، ادخلي طفلك المرحاض وأجلسيه عليه حتى لو لم يكن يرغب، حتى يرتبط الأمر في ذهنه.



8- إذا لم يتبول طفلك بعد جلوسه على المرحاض بـ 5 دقائق، فلا تتركيه يجلس أكثر من ذلك حتى لا يعتبر الأمر بمثابة عقاب



9- توقفي عن استخدام الحفاضة إلا في وقت النوم أو الخروج ، أما بقية اليوم في المنزل فاتركيه بملابسه العادية حتى يعتاد على استخدام المرحاض.



10- في البداية لا تتركي طفلك وحده بالحمام، اجلسي معه لمدة دقائق، ومع الوقت اتركيه وحده وحدثيه من الخارج.



11- اتبعي أسلوب المكافأة مع طفلك في كل مرة يعبر فيها عن رغبته في استخدام المرحاض، حتى يكون ذلك حافزا له.

