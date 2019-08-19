محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف مصانع كوم أوشيم وحل مشكلة محطة الصرف

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة ورؤساء مراكز سنورس وابشواى ويوسف الصديق ورؤساء قطاعات الزراعة والرى والبيئة والسياحة والصرف الصحى ومنطقة كوم أوشيم الصناعية وجهاز شئون البيئة والثروة السمكية، وذلك لبحث الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصرف الصناعى في كوم أوشيم الصناعية وسبل تحسين جودة المياه ببحيرة قارون تفعيلًا للاجتماع الذى ترأسه أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن بمشاركة وزراء التنمية المحلية، والبيئة والزراعة، والإسكان وممثلى عدد من الجهات المعنية.



خلال الاجتماع استعرض رؤساء القطاعات، الإجراءات التى تم اتخاذها وما سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة بشأن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الحياة المائية فى بحيرة قارون وتخفيض نسبة الملوحة والتلوث، وأكد محافظ الفيوم أن هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية وأن هناك متابعة يومية لكل الإجراءات التى سيتم اتخاذها بهذا الشأن



وأصدر المحافظ تكليفات لرئيس قطاع الصرف الصحي بإعداد تقرير شامل حول أسباب توقف محطة معالجة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم الصناعية وطاقتها وآليات عملها ومدى جدوى إعادة تطويرها، كما أصدر توجيهات لمدير منطقة كوم أوشيم الصناعية ومدير إدارة البيئة ورئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم بإعداد تقرير حول منطقة كوم أوشيم الصناعية والإجراءات التى تم اتخاذها حيال المصانع التى لم تستوف إجراءات توفيق أوضاعها، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من مطابقة السيب النهائى للاشتراطات الصحية والبيئية.



وشدد محافظ الفيوم على ضرورة قيام كل قطاع بأداء واجبات العمل المنوطة به، مؤكدًا على أنه لا مجال للتهاون فى العمل وسيتم محاسبة المقصرين، وكلف المحافظ مدير إدارة البيئة بإعداد تقرير يومى مجمع لعمل مختلف القطاعات وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن الارتقاء ببحيرة قارون وتحسين جودة المياه فيها، كما كلف مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية بإعداد تقرير يومى مجمع بشأن الإجراءات المتعلقة بتوفيق أوضاع المصانع ومعالجة الصرف الصناعى الناتج عنها.