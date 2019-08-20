برفقة والدتها.. نانسي عجرم تلفت الأنظار عبر إنستجرام

نشرت المطربة نانسى عجرم عبر story حسابها الشخصى على "انستجرام"، صورة جديدة برفقة والدتها لفتت بها أنظار متابعيها.





وتستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، غدا الأربعاء، في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.





وكانت نانسي عجرم قد أحيت، منذ أيام، حفلها في مهرجان جرش، وقدمت خلاله عددا من أغانيها الجديدة والقديمة، وكانت أحدث حفلاتها في السعودية ضمن سلسلة حفلات جدة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه.



