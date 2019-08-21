ضبط 6 من المتهمين في واقعة الاعتداء على معاق ذهنيا بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق في الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدي على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة في قرية كفر إبراش.



وتداول عدد من رواد "فيس بوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح تعدي مجموعة من الشباب بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا، في قرية كفر إبراش.



وسيطرت حالة من الغضب الشديد مصحوبة بمجموعة من التعليقات المطالبة لقوات الأمن بسرعة ضبط المعتدين وأعمال القانون تجاه المخطئين فورا.



وتمكن رجال مباحث مركز مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 من المتهمين في الواقعة، وجار إجراء التحريات بشأنها وتحرير المحضر اللازم.