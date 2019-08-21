ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 من المتهمين في واقعة الاعتداء على معاق ذهنيا بالشرقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:11 ص
ضبط 6 من المتهمين
ضبط 6 من المتهمين
محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق في الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدي على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة في قرية كفر إبراش.

وتداول عدد من رواد "فيس بوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح تعدي مجموعة من الشباب بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا، في قرية كفر إبراش.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد مصحوبة بمجموعة من التعليقات المطالبة لقوات الأمن بسرعة ضبط المعتدين وأعمال القانون تجاه المخطئين فورا.

وتمكن رجال مباحث مركز مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 من المتهمين في الواقعة، وجار إجراء التحريات بشأنها وتحرير المحضر اللازم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادرة لودر وجرار.. محافظ الشرقية يتفقد قرية كفر إبراش ويلتقي المواطنين

محافظ الشرقية يطمئن على سلامة اللحوم البلدي بمحلات الجزارة .. صور

ضبط 2 من المتهمين بالاعتداء على معاق بالضرب في الشرقية

اعتداء حلاق وأصدقائه على شاب من ذوي الإعاقة في الشرقية.. فيديو

ترشيحاتنا

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

سوق السيارات المستعملة.. أسعار هيونداى كارينز بعد التخفيضات.. فيديو

سوسن بدر: لم يتم تصوير دوري في مسرحية الواد سيد الشغال

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

دراسة: الأمريكيون ينفقون مبالغ خيالية على تعاطي الكوكايين والحشيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019