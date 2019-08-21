خلال 24 ساعة.. تداول 225 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت خلال 24 ساعة تداول 225 شاحنة بضائع و164 سيارة.



وأوضح البيان الصادر من الهيئة اليوم الأربعاء أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس" والسفينة "أمانة" والسفينة "القاهرة".



يأتي ذلك بينما غادرت السفينة "الحرية"، وشهد ميناء نويبع وصول وسفر 3 سفن وهي "سينا" وعلى متنها 17 شاحنة و"آيلة" و"برنسيسة"، كما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة "الرياض".