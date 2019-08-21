غدًا.. افتتاح معرض الكتاب الأول في مرسى مطروح

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ، معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح ، والذى سيتم افتتاحه غدًا الخميس، ويستمر حتى 31 أغسطس في قصر ثقافة مرسى مطروح.





ينظم معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح، بمشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة، مثل هيئة قصور الثقافة ودار الكتب والمركز القومى للترجمة وغيرها من القطاعات، كما تشارك دار المعارف.





ويأتى معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح فى إطار إعلان وزيرة الثقافة، مرسى مطروح عاصمة للثقافة لعام 2019، وأيضًا فى إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بالمحافظات المختلفة واتاحة الكتاب بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع.





ويضم معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح أحدث 3 إصدارات لهيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة بأحدث إصداراتها.



