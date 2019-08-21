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أخبار العالم

غدا انطلاق فعاليات الدورة الكشفية القمية في القاهرة بمشاركة السعودية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:09 م
السعودية
السعودية
نادر غازى:
تنطلق غدا الخميس فعاليات الدورة الكشفية القمية في دورتها الثلاثين، فى القاهرة، تحت شعار "نحو مواطن عالمي"، بمشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية.

وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية الكشفية السعودية عبدالله بن صالح الخضير، أن الدورة القمية تُعد لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية، وتستضيفها هذا العام جامعة عين شمس وذلك حتى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الكشفي السعودي خالد صالح بوبشيت أهمية هذا اللقاء لما يتضمنه من أهداف مهمة للجوالة مثل إتاحة أكبر نطاق من الاستفادة وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين كافة، وتعزيز قدراتهم في مجالات المهارات الشخصية ومهارات العمل والمشاركة المجتمعية، والتوعية بالتطورات العالمية في برامج الشباب والبيئة واهداف التنمية المستدامة، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني للإسهام في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل، وتوطيد أواصر الصداقة بين المشاركين.

وأضاف: "تتضمن الفعاليات العديد من المجالات من أبرزها مجال الدين والحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، ومجال الفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والتقاليد والفنون الكشفية، والتطلع للقيادة، والقيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام".

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