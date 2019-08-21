بالصور .. مشاجرات قبل بدء عرض "سوبيبور" المشارك بمهرجان المسرح القومي

حدثت منذ قليل، عدة مشاجرات بين الحضور قبل بدء العرض المسرحي "سوبيبور" لفريق تجارة عين شمس، والذي يتم عرضه على مسرح "السلام" ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي وذلك بسبب نفاذ التذاكز و التجمهر امام ابواب المسرح مما دفع الامن لمحاولة حل الازمة، كما تدخل الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان في محاولة منه لتهدئة الجمهور الغاضب.



وبعد دخول عددا من الحضور الي صالة العرض حدثت عدة مشاجرات ايضًا بين الجمهور و المنظمين وصلت حد التلاحم بالايدي بينهم.



وتدخل أحمد عبد العزيز، مرة اخرى من خلال استخدام المايك قائلًا للحضور: "ارجو التزام الهدوء و الجلوس بشكل حضاري كي نتمكن من بدء العرض.



"سوبيبور" بطولة مجموعة من شباب فريق كلية تجارة عين شمس، و هو من إخراج محمد ذكي