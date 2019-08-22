أحمد زعيم يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية مبقاش سر لأصالة

عبّر الملحن والمطرب أحمد زعيم، عن سعادته البالغة بالتعاون مع الفنانة أصالة في ألبومها القادم "في قربك" بتلحين أغنيتين هما "حبيبتك أنا"، و"مبقاش سر".



وكشف زعيم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" كواليس أغنية "مبقاش سر"، حيث قال إنه في بداية الأمر تعاون مع أصالة، في الألبوم بتقديم أغنية واحدة بعنوان "حبيبتك أنا"، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع الموزع الموسيقي توما، من ثم قام أمير، بإرسال له كلمات أغنية "مبقاش سر" وطلب منه أن يقوم بتلحينها، دون إخباره أي تفاصيل أخرى.



وأكد زعيم، إنه فور انتهائه من تلحين الأغنية شعر إنها تلائم أصالة كثيرًا، وبعد مرور ما يقرب من 3 أيام فقط أخبره أمير طعيمة، أن الأغنية نالت إعجاب أصالة، وإنها سوف تقوم بغنائها، الأمر الذي أسعده بشكل كبير جدًا، معبرًا: أستمتع كثيرًا بالعمل مع أصالة، وأحب تقديم الأغاني الدرامية معها بالأخص، وذلك بسبب مساحة صوتها العريضة، فهي تمتلك صوتا قويا ومميزا جدًا، وأنا سعيد بالمشاركة معها في الألبوم بأغنيتين".



يذكر أن تعاون زعيم، مع أصالة من قبل بتلحين أغنية "يوم الرحيل"، وهي من كلمات أحمد قطوط، وتوزيع وفواصل موسيقية توما، وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا وقت طرحها بالأسواق.