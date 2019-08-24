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أعراض مرض كساح الأطفال.. تأخر النمو أخطرها

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:52 ص
كساح الاطفال
كساح الاطفال
آية التيجي
يعتبر مرض كساح الأطفال هو أحد أمراض ليونة العظام وضعفها لدى الأطفال، ويحدث عادةً بسبب النقص الحاد ولفترة طويلة في فيتامين "د"، وفيما يلي نعرفكم بأعراض مرض كساح الأطفال.

وذلك، لأن فيتامين "د" يعزز امتصاص الكالسيوم والفوسفور من القناة المعدية المعوية، ويؤدي نقص فيتامين "د" إلى صعوبة الحفاظ على المستويات المناسبة للكالسيوم والفوسفور بالعظام؛ مما قد يؤدي إلى حدوث كساح الأطفال.

وإن إضافة فيتامين د أو الكالسيوم إلى النظام الغذائي يصحح بشكل عام مشكلات العظام المرتبطة بالكساح، و عندما تكون الإصابة بالكساح نتيجة مشكلة طبية أخرى، قد يحتاج طفلك إلى أدوية إضافية أو علاجات أخرى. قد يتطلب بعض التشوهات الهيكلية الناجمة عن الكساح إجراء جراحة تصحيحية.

أعراض الإصابة بمرض كساح الأطفال

ويمكن أن تتضمن علامات الكُساح وأعراضه ما يلي:

1- تأخر النمو
2- ألم في العمود الفقري، والحوض، والساقين
3- ضعف العضلات

يمكنه أن يتسبب الكُساح في تشوهات في الهيكل العظمي نظرًا لأنه يُضعف صفائح النمو في نهايات عظام الطفل، مثل:

4- انحناء الأرجل أو التصاق الركبتين
5- تضخم المعصمين والكاحلين
6- نتوء عظمة الصدر

ويجب ان تتحدّث إلى الطبيب إذا عانى طفلك ألمًا في العظام، أو ضعفًا في العضلات، أو تشوهات واضحة في الهيكل العظمي.

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