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مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:32 م
هيفاء وهبي وبيونسي
هيفاء وهبي وبيونسي
رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنانة العالمية بيونسيه، بعد أن قامت هيفاء وهبي بتقليدها وارتداء نفس ستايل الفنانة العالمية بيونسيه، خلال ظهورها في حفلها الغنائي الأخير في الساحل الشمالي.

أطلت هيفاء وهبى على جمهورها بإطلالة مثيرة، وارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه بلوزة ذات أكمام مكشوفة ولكنها اتسمت باللون الفضى اللامع، وهو ما ظهرت به الفنانة العالمية بيونسيه خلال ظهورها في إحدى إحياء حفلتها، مرتدية هوت شورت جينز وبلوزة باللون السيلفر.

وانتعلت هيفاء وهبى بوت متوسط الطول باللون الأحمر، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسسوارات، واعتمدت هيفاء وهبى على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة.
مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور
مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور
مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور
مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور
مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور
مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور
مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور
مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

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