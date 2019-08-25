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اقتصاد

الريال السعودى يسجل 4,44 جنيه .. أسعار العملات العربية اليوم الاحد 25-8-2019

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
علياء فوزى
تباينت أسعار العملات العربية، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 ، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

سجل الريـال السعودي نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 54.30 جنيه للشراء و54.82 جنيه للبيع.

وبلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني 42.94 جنيه للشراء و 43.27 جنيه للبيع .

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