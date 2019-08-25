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أحدث سرير نوم في العالم.. تعرف على مواصفاته بالفيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:23 م
السرير التلفزيون
السرير التلفزيون
كريم عاطف
من يرغبون فى الاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة التليفزيون فى وقت واحد والاستفادة من مميزات كثيرة وإضافية، فالحلم أصبح حقيقة مع وجود السرير التليفزيون .

حيث أنتجت إحدى الشركات العالمية "السرير الذكي أو السرير التليفزيوني والذي يمنح كل مزايا الذكاء الصناعي للنوم والترفيه".

وفى هذا الفيديو جراف نتعرف أكثر على تفاصيل هذا السرير التليفزيوني الذكي .

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