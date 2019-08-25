أحدث سرير نوم في العالم.. تعرف على مواصفاته بالفيديو

من يرغبون فى الاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة التليفزيون فى وقت واحد والاستفادة من مميزات كثيرة وإضافية، فالحلم أصبح حقيقة مع وجود السرير التليفزيون .



حيث أنتجت إحدى الشركات العالمية "السرير الذكي أو السرير التليفزيوني والذي يمنح كل مزايا الذكاء الصناعي للنوم والترفيه".



وفى هذا الفيديو جراف نتعرف أكثر على تفاصيل هذا السرير التليفزيوني الذكي .

