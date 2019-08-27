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أخبار العالم

فضيحة إخوانية الكونجرس..أمريكية ترفع دعوى طلاق بسبب علاقة زوجها بـ إلهان عمر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:34 م
صورة ديلي ميل تظهر
صورة ديلي ميل تظهر إلهان ممسكة بيد تيم مينيت
حسام رضوان
قالت امرأة وأم من العاصمة الأمريكية واشنطن إن زوجها تركها لارتباطه مع النائبة الديمقراطية الإخوانية إلهان عمر، وذلك في دعوتها للطلاق منه.

وبحسب "نيويورك تايمز"، قالت الدكتورة بيث جوردان للمحكمة إن زوجها تيم مينيت اعترف لها بأنه كان على علاقة بإلهان عمر في أبريل الماضي، وأنه عبر عن حبه لنائبة الكونجرس بمغادرة زوجته.

وتظهر أوراق القضية أن الزوجين منفصلين فعليا منذ السابع من أبريل عندما قال الزوج إنه على علاقة عاطفية مع امرأة أخرى، وهي إلهان عمر.

وتيم الذي يبلغ من العمر 38 سنة، هو مستشار سياسي ولديه ابنة من زوجته بيث، التي كانت ترغب في المحاربة من أجل استمرار زوجها، ولكن تيم رفض الفكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيث وتيم متزوجان منذ عام 2012.

وانفصلت إلهان عمر مؤخرا عن زوجها أحمد حرسي، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل البريطانية، التي أشارت أيضا إلى وجود علاقة غرامية بين إلهان عمر وتيم.

وكانت عمر قد دقعت لـ تيم ومجموعة "E. Street Group" للاستشارات، نحو 230 ألف دولار، خلال حملتها الانتخابية في 2018.

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