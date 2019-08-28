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السيسي يقترح 3 محاور بقمة تيكاد 7 للإسراع بتحويل أفريقيا لشريك اقتصادي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:28 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الـخـطـيـب
اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعا.

وأضاف الرئيس السيسي في نبأ عاجل على قناة الأولى خلال كلمته بقمة تيكاد 7 اليوم: المحور الأول هو تطوير البنية التحتية الأفريقية من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود.

وتابع الرئيس السيسي: المحور الثاني يتصل بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.

واستكمل الرئيس السيسي: المحور الثالث يتعلق بأولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، مؤكدا تقدير لدعم التيكاد لخطتنا الطموحة لإسكات البنادق في كافة أرجاء أفريقيا بحلول عام 2020.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة والتى بدأت اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية بحضور رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

ويترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان اجتماعات القمة السابعة للتيكاد التى تستمر حتى يوم 30 أغسطس الحالي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية واليابان.

يذكر أن قمة تيكاد 7 تعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية على خلفية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقية، الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان فى أفريقيا حيث تعد فرصة لتحقيق التطلعات التنمية لإفريقيا خاصة وأن مصر تعد بوابة التنمية نحو القارة السمراء.

وتمتع مصر واليابان بعلاقة صداقة طويلة تمتد لأكثر من 150 عامًا، تجعل اليابان محورا دائما للعلاقات الثنائية التي وصفت بـ «المتانة» وقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تقدمًا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة مع الصداقة القوية التي تربط بين الرئيس السيسي وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى جانب الاتساق والتفاهم فى الرؤى السياسية حول كافة القضايا.

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