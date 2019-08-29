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رياضة

أوباما يستغل رحيل أيمن حفني لـ مصر المقاصة.. اعرف التفاصيل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:30 م
ايمن حفني
ايمن حفني
القسم الرياضي
قرر يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ارتداء القميص رقم 14 خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعد رحيل أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، إلى مصر المقاصة.

وانتظم يوسف أوباما فى مران الزمالك اليوم، الخميس، لتجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، بعد نهاية إيقافه لمدة 3 مباريات عقب طرده أمام الجونة، والذى أبعده عن مباريات الفريق أمام الإسماعيلى والأهلى فى ختام الدورى ثم لقاء المقاصة بالأمس فى كأس مصر.

وكان أوباما يرتدي القميص رقم 10 والذى تنازل عنه لشيكابالا عقب عودة الأباتشى فى الموسم الحالى للقلعة البيضاء، وارتدى أوباما القميص رقم 11، على أن يحصل على قميص رقم 14 فى الفترة المقبلة.

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