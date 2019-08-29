رغم الرحيل للجونة.. باسم علي يظهر في الأهلي من جديد

أدي باسم علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.



وقام باسم بالجري حول الملعب قبل أن يخوض تدريبات خفيفة بالكرة بجانب الثلاثي حسين السيد ومحمد محمود وسعد سمير، وبمشاركة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق.



وكان الأهلي وافق على إعارة باسم على إلى الجونة لمدة موسم بعد تجديد عقده لمدة 3 مواسم.



