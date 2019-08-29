ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الرحيل للجونة.. باسم علي يظهر في الأهلي من جديد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أدي باسم علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام باسم بالجري حول الملعب قبل أن يخوض تدريبات خفيفة بالكرة بجانب الثلاثي حسين السيد ومحمد محمود وسعد سمير، وبمشاركة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق.

وكان الأهلي وافق على إعارة باسم على إلى الجونة لمدة موسم بعد تجديد عقده لمدة 3 مواسم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 8-8-2019

الجونة يضم نجم الاهلى رسميا

تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي

شريف إكرامي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بـ الأهلي

ترشيحاتنا

أمير كرارة يودع الصيف بصورة مع أصدقائه.. شاهد

فيديوجراف| سلسلة مطاعم كنتاكي تستغنى عن الدجاج

على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة

إغلاق جزئي لـ طريق السويس الصحراوي لمدة 3 أشهر تبدأ من الغد

رسميا.. صفقة جديدة بين الزمالك ومصر المقاصة

عبارة إذا أكثرت منها جلبت لك الكثير من الخير.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها