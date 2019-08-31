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فن

مزيكا تطرح أغنية جديدة لـ شذى قريبا

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:33 م
شذى
شذى
قسم الفن
أعربت شركة "مزيكا" للصوتيات والمرئيات عن طرح أغنية جديدة للفنانة "شذى" بعنوان "المرأة المستقلة" من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث طرحت البرومو للأغنية وعلقت عليها قائله "قريبا أغنية جديدة لشذى تفتكروا مين معاها".

و ظهرت شذى في أحد البرامج التلفزيونية منذ فترة قصيرة و فجرت مفاجأة أخرى بعمل دويتو غنائي مع اوكا و اورتيجا و اضافت في الحديث ان الاأغنية من المفترض طرحها في مطلع الأسبوع المقبل .

يذكر أن آخر أعمال شذى أغنية بعنوان "أنا لوحدي" تم طرحها في عام 2016 من إنتاج شركة مزيكا.

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