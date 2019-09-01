أخبار الفن.. نبيل الحلفاوى يحذر.. محمد عادل إمام يرقص 6 ساعات متواصلة.. ونوال الكويتية في مأزق

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:محمد رمضان يحتفل بتحقيق أغنية الملك 105 ملايين مشاهداحتفل محمد رمضان بوصول أغنية "الملك" إلى ١٠٥ ملايين مشاهدة عبر صفحته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.بسبب تغريدات رانيا علوانى.. نبيل الحلفاوي يحذر المتابعينوجه الفنان نبيل الحلفاوى رسالة إلى جمهور النادى الأهلى، بعد الأزمة التى حدثت عبر موقع تويتر، جراء التغريدات التى نشرتها رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وتعليق بعض المتابعين عليها.بسبب الرقص 6 ساعات.. محمد عادل إمام: كان هيغمى عليانشر الفنان محمد عادل إمام عبر صفحته الشخصية فيديو من أحد مشاهد مسلسل هوجان، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.فستان مفتوح.. أروى جودة تبهر متابعيها في رأس سدرنشرت أروى جودة مجموعة من الفيديوهات لها عبر موقع الصور إنستجرام خلال تواجدها بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء.فستان نوال الكويتية يضعها في مأزق بـ السعوديةأحيت الفنانة نوال حفلًا غنائيًا ناجحا فى مهرجان السودة بالسعودية حضره الآلاف من المستمعين من جمهوره .انتصار: أواصل تصوير روحين فى زكيبةقالت الفنانة انتصار إنها انتهت من تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل روحين فى زكيبة.