ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حيطة سد لـ أصالة تحقق المليون الأول على يوتيوب.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:44 ص
أصالة
أصالة
آيه عاطف
حققت أغنية "حيطة سد" لأصالة نجاحا كبيرا جدا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب ضمن أغاني ألبومها الجديد "في قربك"، وقد كسرت حاجز المليون مشاهدة.

وتقول كلماتها :" ﻧﺑﻌد ..اﺣﺳن ﻣﺎاﻧﺎ واﻧﺗﺎ ﺑﻧﻌﻧد .. واﺻﻠﯾن ﺣﯾطﮫ ﺳد وﻗﻔﻠت .. ﺟرﺑﻧﺎ ﺣﻠول اﻟﻘرب وﻣﻘدرﻧﺎش ..ﺳﻠم اﻟﻘﻠب ﺳﻛت وأﺗﺄﻟم ..وﻋﻧﯾﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﺑﺗﺗﻛﻠم .. ﺑﺗﻘول ان اﺣﻧﺎ اﻟﻘرب ﻣرﯾﺣﻧﺎش .. ھﻧﺗﺟرأ وﻣن ﺣﻛﺎﯾﺗﻧﺎ ﻧﺗﺑرأ ..ده ﺣﺎل اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺗﻔرق ﻣﺎﺑﯾن ﺣب ف ﻗﻠب اﺗﻧﯾن".

"حيطة سد" كلمات عمرو المصري، والحان عمر عادل، وتوزيع عمرو الخضري، وجيتار شريف فهمي، وكلارنيت حموسو، وبيز جيتار احمد رجب، وميكس هانى محروس، وتم التسجيل باستوديو M Sound 1.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تطرح ألبوم في قربك عبر إحدى شبكات المحمول

تعرف على قائمة أغاني ألبوم أصالة الجديد في قربك

عمرو المصري: «حيطة سد» التعاون الأول لي مع أصالة

رامي صبري عن أصالة: عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية

الموزع عمرو الخضري: قدمت مع أصالة السهل الممتنع أغنية حيطة سد

روتانا تكشف عن موعد طرح ألبوم أصالة الجديد

ترشيحاتنا

التاريخ وأشياء أخرى.. ماذا خسر ساديو ماني بسبب محمد صلاح؟

هل تزيد أسعار السلع خلال الفترة القادمة.. البرلمان يجيب

توقف حركة الطيران في أوروبا وفوضى في المطارات.. لسبب غريب

إصابة 11 شخصا.. انقلاب أتوبيس على الطريق بنها الحر

عدى الـ50 سنة.. حقيقة الصورة المتداولة لابن نادية الجندي

كيف أتوب من المال الحرام .. البحوث الإسلامية تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور