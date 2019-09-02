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رياضة

رينيه فايلر يكشف عن طموحاته مع فريق الأهلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:42 م
رينيه فايلر مدرب
رينيه فايلر مدرب الأهلي
ياسمين تيسير
أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن اعتزازه بالتواجد داخل النادى الأهلى.

وقال رينيه فايلر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا لتقديمه، إن الأهلى له تقاليد عظيمه ومطالب بالفوز.

ووجه رينيه فايلر رسالة إلى جماهير الأهلى إلى أنه سيعمل على التتويج بكل البطولات والألقاب ويتمنى البداية الموفقة فى أول مباراة بعد ١٠ أيام.

وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الإدارة قد أعلنت عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد مع رينيه فايلر بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا.

وجاء أختيار لجنة التخطيط للمدرب رينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية .. وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة أثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين.

ووصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة فى الأهلي إلي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.

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