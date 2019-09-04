استبعاد عمر خربين من المنتخب السوري.. اعرف سبب العقوبة

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، عدم دعوة اللاعب عمر خريبين، إلى صفوف المنتخب، بسبب تخلفه عن الالتحاق به استعدادا لمباراته أمام الفلبين، غدا الخميس، ضمن تصفيات كاس العالم 2022.





وأصدر الاتحاد السوري لكرة القدم، بيانا عبر صفحته على "فيسبوك"، جاء فيه: "إيمانًا بأن الانتماء للمنتخب الوطني وارتداء قميصه هو شرف لأي لاعب، وانطلاقًا من ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه بما يضمن الوحدة والتجانس بين كافة اللاعبين، ونظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خريبين، عدم دعوته للمنتخب الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفيليبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية".





وأضاف الاتحاد السوري لكرة القدم، في بيانه: "إن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إذ ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دومًا، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه ويجب تأديتها في كل زمان ومكان، وأن على اللاعبين (مهما بلغت نجوميتهم) الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء".





وواصل الاتحاد السوري لكرة القدم، بيانه: "ويحتفظ الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بحقه في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخلف عن أداء مهمته الوطنية وتمثيل منتخباته".



