في عيد ميلادها الـ 40 .. نادين الراسي تزوجت مرتين وحاولت الانتحار بـ 90 حبة مهدئ

تحتفل الفنانة نادين الراسى بعيد ميلادها الـ 40 وهى من الفنانات اللاتى استطعن أن يقدمن انفسهن فى عالم الدراما بشكل مختلف ولعل من أبرز أعمالها عصر الحريم والجريمة.





ورغم نجاحها في عالم الفن إلا أن حياة نادين الراسى الشخصية طغت على حياتها الفنية خاصة أنها كانت مليئة بالإثارة وبدأتها سريعًا، وهي في السابعة عشر من عمرها وتزوجت من زوجها الأول (حاتم حدشيتي) عام 1983م وأنجبت منه ابنها الأول (مارك)، ولم يكن فى حياتها الكثير من الاستقرار ولا التفاهم ما تسبب في طلاقها بسرعة وانتهاء حياتها الزوجية.





وتزوجت نادين الراسى للمرة الثانية من (جيسكار أبي نادر) وأنجبت منه طفلين (مارسيل- كارل)، وانفصلت عنه عام 2016م .



