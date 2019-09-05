الأهلي يهزم الطيران في افتتاح دوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويدي أولا ليندجرين على نظيره الطيران، بنتيجة 25 - 17، في إطار الجولة الأولى من دوري المحترفين.



انتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 14 - 8، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.



أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع نظيره هليوبوليس والمقرر اقامتها الخميس القادم.