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ديني

احذر.. 3 عقوبات في الدنيا لمن ترك صلاة الجمعة 3 مرات عمدا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:30 م
ترك صلاة الجمعة
ترك صلاة الجمعة
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن صلاةَ الجمعةِ فرضُ عَيْنٍ على المسلمِ الْحُرِّ العاقلِ البالغِ المُقيمِ القادرِ على السعيِ إليها الخالي مِن الأعذارِ المُبيحةِ للتخلُّفِ عنها باتِّفاقٍ.

واستشهدت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقولِه تعالى: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ» الآية 9 من سورة الجمعة.

وأوضحت أن ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، وقد ورد في تركها وعيد شديد، منوهة بأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهانا عن تركها وحذرنا من ثلاث عقوبات تحدث لمن تركها في الدنيا، وورد ذلك في الحديث الصحيح.

ودللت بما جاء في الحديث الشريف، ورواه النسائي، أنه قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» ، وروى مسلم ، أنه قال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

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