خدمات جديدة تقدمها التعليم العالي لطلاب الجامعات .. مميزات وكيفية استخدام تطبيق ادرس في مصر .. ضوابط تنفيذ مشروع دراجة لكل طالب

ضوابط تنفيذ مشروع دراجة لكل طالب

مميزات وكيفية استخدام تطبيق ادرس في مصر

الاتحاد الرياضي:

بدء تنفيذ مشروع دراجة لكل طالب بالجامعات



تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العام الدراسي الجديد ، بتقديم خدمات غير مسبوقة للطلاب، حيث يختلف هذا العام عن غيره من حيث الاهتمام التي تقدمه الوزارة للرياضة والتكنولوجيا بشكل واضح.



اعلن الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات أن مشروع دراجة لكل طالب يعد أحد المشروعات التي أعدها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لتنفيذ رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار الرياضة أحد ركائز بناء الشباب الجامعى من الناحية البدنية والصحية والنفسية.



قال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن هناك عددا من الجامعات التي بدأت تنفيذ خطوات مشروع دراجة لكل طالب مثل جامعة قناة السويس، حيث تم تحديد الطرق والممرات الخاصة بالدراجات داخل الجامعة وتخصيص منظومة إلكترونية للمسارات والجراجات.



وأضاف "حسانين"، أن هناك توصيات للجامعات من الوزارة للتواصل مع مديري فروع البنوك القومية مثل "البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة" ، بهدف تسهيل الإجراءات، وتمويل مشروع الدراجات وتيسير القروض للطلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المشروع بشكله النهائي وفقا لإمكانات كل جامعة خلال إجتماع الجمعية العمومية والذي تقام بالإتحاد بتاريخ 14 سبتمبر الجاري.



وتابع: أن الدراجات ستكون مكافأة كل طالب متميز في الانشطة بشكل عام وبشكل خاص في الرياضة، مشيرًا إلى أنه سيتم تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application ) وسيتم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.



وتابع: أن الدراجات ستكون مكافأة كل طالب متميز في الانشطة بشكل عام وبشكل خاص في الرياضة، مشيرًا إلى أنه سيتم تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application ) وسيتم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.



كان الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عقد اجتماعا هاما حول مبادرة دراجة لكل طالب، برئاسة الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وعضوية الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، بهاء الدين مختار، مدير قطاع المنافسات والبطولة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الأستاذ الدكتور تامر عناني، المدير الإداري للإتحاد الرياضي للجامعات، بحضور رؤساء لجان المشروع.



وشارك في الاجتماع كل من جامعة ( القاهرة - حلوان - الإسكندرية - التعليم العالي - الأزهر - أسيوط - المنيا - المنصورة - الوادي الجديد - جنوب الوادي - المنوفية - السويس - الفيوم - أسوان - مدينة السادات - الزقازيق - قناة السويس - كفر الشيخ - بورسعيد - سوهاج - العريش ) .



وفي سياق آخر ظهر أهتمام الوزارة بتسهيل تقديم المعلومات للطالب وولي الأمر، وأى طالب للخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، ويتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، ويأتى ذلك فى ظل التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة تدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، خاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى التعليم الجامعي العالي.



ويقدم التطبيق جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، حيث يتمكن كل طالب من الحصول على الخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، يساعد الطلاب وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، وذلك إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.



ويساعد التطبيق جميع الطلاب الوافدين والراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على جميع المؤسسات التعليمية في مصر، ويوجد به 8 فئات للطلاب للجامعات وهي الجامعات " الحكومية ، الخاصة ، الأهلية ، العليا ،التكنولوجية ، جامعات باتفاقيات دولية ، فروع لجامعات أجنبية في مصر، الكليات والمعاهد التكنولوجية".



ويتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول وإضافة كل ما هو جديد للنظام من خلال مسئولي النظام بالوزارة System Admin بواسطة قاعدة البيانات المصممة وبها أحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها Back end.



ويمكن للطلاب الدخول على تطبيق "ادرس في مصر" من خلال البحث عنه باللغة الإنجليزية study in Egypt على play store و App Store:



https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656?ls=1



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.myuniversity

