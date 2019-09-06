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فن

محمد رمضان ينشر صورته بـ الزي العسكري.. شاهد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:03 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد بدران
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يرتدى الزى العسكرى داخل مسجد مع عدد من الجنود، وعلق قائلًا "جمعة مباركة.. محمد رمضان.. ثقه في الله نجاح".

يشار الى ان الفنان محمد رمضان غنى دويتو جمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وحقق نجاحا كاسحا، على طريقة الفيديو كليب بعنوان "انساي" محققا 127 مليونا و348 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، الأربعاء 17 يوليو الماضى 2019.

واحتل كليب أغنية إنساى المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

محمد رمضان ينشر صورته بـ الزي العسكري.. شاهد

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