مستقبل وطن يقيم شوادر لبيع مستلزمات المدارس بـ اسعار مخفضة بالمحافظات





ونظم أمين الحزب بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمقر الحزب بالزقازيق .. فضلا عن إقامة معرض البيع المستلزمات المدرسية والملابس بجوار مجلس مدينة منيا القمح و إضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية بإفتتاح معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بشارع السوق بمنطقة الموقف القديم بمدينة قويسنا وافتتح أمين الحزب بمحافظة البحيرة عدة منافذ لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز (دمنهور - كوم حمادة – النوبارية - الدلنجات) .

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، حيث إضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بإفتتاح عدة منافذ لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق الجمالية - الظاهر - حلوان - عين ش مس - البساتين تفعيلا لمبادرة " كلنا معاك " كما إضطلع أمين الحزب بمحافظة الجيزة بإفتتاح عدة منافذ لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة ب مراکز " البدرشين ، الصف ، أبو النمرس - منطقة حدائق الأهرام) في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين .وقامت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية بإفتتاح عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ب (قرية باسوس بمركز القناطر الخيرية - شارع السوق بمدينة الخصوص - بجوار موقف بنها العمومي بمدينة بنها - أمام المستشفى العام بمدينة طوخ) .. فضلا عن تنظيم دورة تدريبة حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمركز شباب قليوب ونظم أمين الحزب بمحافظة مطروح قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة القواسم بمدينة مرسى مطروح فضلا عن القيام بأعمال رفع المخلفات والنظافة والتجميل بمنطقة سوق ليبيا بذات المدينة .واقامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية عدة منافذ لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة ب (شارعي " البحر ، الحلو " بمدينة طنطا - منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى ).