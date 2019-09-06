هولندا تقلب الطاولة على ألمانيا 4-2 وترد الاعتبار في تصفيات اليورو 2020.. فيديو

نجح منتخب هولندا فى رد اعتباره بعد الفوز علي منتخب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين على أرضه فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب فولكسبارك، اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة يورو 2020.



وجاءت أهداف هولندا فى الدقيقة 59، 66، 79 و90 عن طريق فرينكي دي يونج، جوناثان تاه "هدف في مرماه"، دونيل مالين وجيورجينيو فينالدوم.



وأحرز منتخب ألمانيا الهدفين فى الدقيقة 73، 9 ، عن طريق سيرجي جنابري وتوني كروس.



وثأر منتخب هولندا من الماكينات بعد الخسارة فى المباراة الاول 3/2 والتي جمعت المنتخبين على ملعب يوهان كرويف أرينا، في مستهل التصفيات.