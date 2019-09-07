بـ جمبسوت أزرق.. بسمة تبهر متابعيها بإطلالة مثالية

نشرت الفنانة بسمة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورا وهي في أحد الايفنتات ، وقد ظهرت بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية.





وارتدت الفنانة بسمة جمبسوت باللون الأزرق الغامق، بأكمام واسعة، وتشبة الأجنحة، وبه شريط بسيط باللون الأسود، وهو ما أبرز أناقتها، وتناسب مع منحنيات جسدها الرشيق.





وتركت الفنانة بسمة شعرها منسدلًا عبر كتفيها بطريقة جذابة، ومميزة، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.



