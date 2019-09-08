برلماني يكشف مفاجأة سارة بشأن تخفيضات مصر للطيران

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا، والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، بالتخفيضات الجديدة التى قررتها الشركة الوطنية مصر للطيران على بعض الوجهات الأفريقية والعربية والتى تصل إلى 35% وذلك في إطار حرص مصر للطيران على تقديم أسعار مميزة لعملائها.



وقال "الجندى" فى بيان له أصدره اليوم، إن التخفيضات الجديدة التى أقرتها شركة مصر للطيران سيكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة لجذب السياحة العربية والأفريقية إلى مصر لزيارة المحافظات والمدن السياحية والأثرية، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية لدى شعوب دول القارة السمراء على زيارة مصر إضافة إلى أن هذه التخفيضات سيكون لها أثرها أيضا على كل مايتعلق بقضايا الاستثمار والتجارة البينية بين مصر والدول العربية والأفريقية إضافة إلى تشغيل خطوط مصر للطيران بكامل طاقاتها.



وطرحت شركة مصر للطيران تخفيضا 25% على الدرجة السياحية من القاهرة إلى أربيل، ويبدأ شراء التذاكر من 10 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2019، والسفر حتى 31 مايو 2019، كما طرحت مصر للطيران تخفيضا 30% على الدرجة السياحية، و10% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى فيينا، ويبدأ شراء التذاكر حتى 31 أغسطس، والسفر من 13 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2019.



كما طرحت تخفيضا 25% على الدرجة السياحية و35% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى جوهانسبرج، ويبدأ شراء التذاكر حتى 15 سبتمبر، والسفر حتى 5 ديسمبر 2019.



وطرحت الشركة تخفيضا 25% على الدرجة السياحية و15% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى أبها السعودية، ويبدأ شراء التذاكر حتى 18 سبتمبر، والسفر حتى 28 ديسمبر 2019.