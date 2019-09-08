رجل أعمال محنك.. تعرف على اسامة الزامل نائب وزير الصناعة السعودي الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أمرًا ملكيًا بتعيين المهندس اسامة الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.



ويعتبر المهندس اسامة الزامل أحد أبرز رجال الأعمال داخل المملكة، حيث تولى رئاسة مجموعة الزامل القابضة، ومجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية، واللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية وعضوية مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.



وتتعدد مهام المهندس الزامل بين عضوية مجلس إدارة شركة الزامل ألبا، وشركة "بيشوف وكلاين:"، وشركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية، كما سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيمياويات، ومجلس إدارة شركة الزامل للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية بين عامي 2013 و2017.



كما تقلد العديد من المناصب في مجموعة الزامل، لا سيما نائب الرئيس بين عامي 2014 و2018، ونائب رئيس تطوير الأعمال بين عامي 2013 و 2017، والمدير العام لقسم تطوير الأعمال بين عامي 2004 و 2011، والمدير الإقليمي للشركة بين عامي 2000 و 2003، بعدما حصل على الماجستير في إدارة الأعمال عام 1998 من جامعة هيوستن الأمريكية.



بعدها حصل الزامل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1995، فقد عمل باحثًا ومحللًا للتنمية والتطوير في عدد من الشركات؛ ما جعله مؤهلًا لاختياره للمنصب الجديد.



وهو ابن عبد العزيز بن عبدالله الزامل الذي تولى منصب وزير الصناعة والكهرباء من عام 1983 حتى 1995.



وفور تعيينه، تعهد الزامل، بأن يكون "عند حسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة والوطن الغالي في القطاع الصناعي الهام:، مقدمًا الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بعد تعيينه.



وكان تعيين المهندس الزامل، ضمن جملة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان وبلغ عددها 3 أوامر ملكية تصدرها إعفاء خالد الفالح من منصبه كوزير للطاقة وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلفا له.



كما أمر الملك سلمان بإعفاء عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة من منصبه، وتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفيرًا للمملكة لدى البحرين.