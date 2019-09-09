ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 18 عنصرا من قوات إيران في سوريا بقصف مجهول الهوية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين مقتل 18 عنصرا من القوات الإيرانية والعناصر الموالية لها في غارات بواسطة طائرة مجهولة في منطقة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي.

وقالت مصادر، إن 3 انفجارات سمع دويها مساء أمس الأحد، في البوكمال، كانت لغارات استهدفت مقار للمليشيات التابعة للحشد الشعبي، ومقار لمليشيات حركة الإبدال وحيدريون وحزب الله العراقي داخل الأراضي السورية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وأشار المرصد إلى أن إيران تنشر في البوكمال مليشيات حزب الله اللبناني والعراقي والنجباء وفاطميون وزينبيون تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني.

وكانت المليشيات الإيرانية قد عززت تواجدها على الحدودج العراقية السورية، وخاصة في البوكمال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول لقطات لسيارات الحشد الشعبي المستهدفة من قبل طائرة مجهولة

وقوع 3 انفجارات بمدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

ترشيحاتنا

في يوم عاشوراء.. هذا العمل يقيك الفقر وضيق الرزق يغفل عنه الكثيرون

الإفتاء تحدد آخر موعد لإطلاق نية صيام يوم عاشوراء

لكل اسم حكاية.. تعرف على أسماء مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها

أخبار الرياضة.. مفاجأة كبرى من أمير مرتضى.. كهربا يغازل الزمالك.. الأهلي يرفض مدربا عالميا

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 9-9-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

انهيار أسعار العملات الأجنبية اليوم .. تراجع كبير في اليورو واليوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات