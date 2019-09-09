مقتل 18 عنصرا من قوات إيران في سوريا بقصف مجهول الهوية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين مقتل 18 عنصرا من القوات الإيرانية والعناصر الموالية لها في غارات بواسطة طائرة مجهولة في منطقة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي.



وقالت مصادر، إن 3 انفجارات سمع دويها مساء أمس الأحد، في البوكمال، كانت لغارات استهدفت مقار للمليشيات التابعة للحشد الشعبي، ومقار لمليشيات حركة الإبدال وحيدريون وحزب الله العراقي داخل الأراضي السورية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.



وأشار المرصد إلى أن إيران تنشر في البوكمال مليشيات حزب الله اللبناني والعراقي والنجباء وفاطميون وزينبيون تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني.



وكانت المليشيات الإيرانية قد عززت تواجدها على الحدودج العراقية السورية، وخاصة في البوكمال.