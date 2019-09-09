شاهد .. أول رد من كهربا بعد تتويج الزمالك بـ كأس مصر

علق محمود عبد المنعم، الشهير بـ "كهربا" لاعب نادي الزمالك السابق،على فوز النادي على نظيره بيراميدز، وتتويجه بكأس مصر لهذا الموسم، للمرة الـ 27 في تاريخه.



وعلق كهربا عبر حسابه الشخصي إنستجرام قائلا "مبرووك لجماهير نادي الزمالك وأخواتي الرجاله ،ألف مبروك".



وكانت أزمة قد نشبت مؤخرا بين كهربا ونادي الزمالك، مما أدى إلى لسفر اللاعب للخارج وتوقيعه إلى أحد الأنديه بالبرتغال .



وقدم نادي الزمالك شكوى ضد اللاعب بالمحكمه الرياضيه ولم يتم البث في القضية حتى الآن.

