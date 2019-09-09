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رياضة

الزمالك يجهز عبد الله جمعة لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى دورى أبطال أفريقيا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:15 م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
ملك موسى
قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تجهيز عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق؛ من أجل العودة لقيادة الجبهة اليسرى أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له السبت المقبل.

وكان عبد الله جمعة، يعاني من حالة إجهاد ما تسبب فى جلوسه على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأحد، على استاد برج العرب، فى نهائى كأس مصر الذى توج به الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلى خاص من قبل جهاز الزمالك بداية من تدريبات الغد ليكون جاهزا صورة للعودة إلى التشكيل الأساسى.

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