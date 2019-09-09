مفاجأة.. الزمالك يرفض طلب الأهلي بتأجيل السوبر

قالت الإعلامية أميرة جمال، إن مسئولي نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور رفضوا طلب مسئولي النادي الأهلي بتأجيل مباراة السوبر المصري.



مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي

وأضافت خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " أون سبورت"، أن مسؤولي إدارة نادي الزمالك قاموا برفض طلب الأهلي بتأجيل السوبر، مؤكدة أن مسئولي القلعة البيضاء يتمسكون بإقامته 19 سبتمبر.



الزمالك يتوج بكأس مصر

ونجح الزمالك فى الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر.



وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فى الفترة الأخيرة فى ظل المستويات المميزة التى قدمها اللاعبون طوال اوقات المباراة ونجاحهم فى هزم فريق بيراميدز.