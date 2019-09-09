موعد مباراة كاس السوبر المصرى بين الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

قررت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى إقامة مباراة كاس السوبر المصرى 2019 بين الأهلى والزمالك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وذلك عقب انتهاء مباراة كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز أمس الأحد.



موعد مباراة كاس السوبر المصرى 2019



واستقرت اللجنة الخماسية على إقامة مباراة كاس السوبر المصرى 2019 بين الأهلى والزمالك أحد أيام 18 أو 19 أو 20 سبتمبر الجارى ، وبات يوم 20 سبتمبر هو الأقرب لإقامة مباراة كاس السوبر المصرى 2019 بين الاهلي والزمالك فيه نتيجة انشغال القطبين بخوض منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا 2019 .



وتقام بطولة كاس السوبر المصرى 2019 بين الفريق المتوج بلقب الدورى الممتاز وهو الأهلى وبين صاحب لقب كأس مصر وهو الزمالك .



اهداف الزمالك في مباراة كاس مصر



ونجح الزمالك فى الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر .



وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فى الفترة الأخيرة فى ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون طوال أوقات المباراة ونجاحهم في الفوز على فريق بيراميدز .