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تعليم

11 عملية جراحية و1125 كشفا مجانيا باليوم الأول لقافلة جامعة عين شمس بالبحر الأحمر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:30 م
فعاليات القافلة
فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس
كريم ناصر
انطلقت صباح أمس فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية اللواء أركان حرب دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

تضم القافلة فريقا طبيا في مختلف التخصصات برئاسة الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية وعضوية أ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش والدكتور أيمن الذهبي رئيس قسم التخدير .

استفاد مع ختام فعاليات اليوم الثاني للقافلة ١١٢٥ مريضا من سكان مدن شلاتين وحلايب وأبو رماد ، تم توقيع الكشف الطبي المجاني عليهم بمقر مستشفى الشلاتين العام و وحدة الرعاية الصحية بمدينة حلايب من خلال عيادات الجراحة العامة ، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الجلدية ، القلب والباطنة ، التخدير، الأسنان .

تم إجراء ( ١١ ) عملية جراحية و (٤ ) مناظير جهاز هضمي بجانب إجراء التحاليل وقياس الضغط والسكر وعمل مختلف أنواع الأشعة، إلى جانب صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة.

كما تم توزيع 70 جهازا طبيا مجانيا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من بينها كراسي متحركة و مشايات ثابتة وعكاكيز، إلى جانب توزيع مواد غذائية متنوعة بلغت 35 ألف كيلو من المواد الغذائية على أهالي المدن الثلاث.

تواصل القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة ، أنشطتها على مدار أربعة أيام في الفترة من 8 وحتى 11 من سبتمبر الجاري.

تشهد فاعليات القافلة مجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية و التوعوية، فضلًا عن المساعدات العينية و نشاط محو الأمية و تعليم الكبار ، حيث ضمت أنشطة القافلة إجراء اكتتابات فورية وتوزيع شهادات محو الأمية وذلك بمقر مكتبة الطفل بمدينة الشلاتين وبالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار و بحضور اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الشلاتين. كذلك تم عقد عدد من ندوات التوعية حول مرض فيروس سي وطرق الوقاية منه والعلاج .
11 عملية جراحية و1125 كشفا مجانيا باليوم الأول لقافلة جامعة عين شمس بالبحر الأحمر
11 عملية جراحية و1125 كشفا مجانيا باليوم الأول لقافلة جامعة عين شمس بالبحر الأحمر
11 عملية جراحية و1125 كشفا مجانيا باليوم الأول لقافلة جامعة عين شمس بالبحر الأحمر
11 عملية جراحية و1125 كشفا مجانيا باليوم الأول لقافلة جامعة عين شمس بالبحر الأحمر
11 عملية جراحية و1125 كشفا مجانيا باليوم الأول لقافلة جامعة عين شمس بالبحر الأحمر

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