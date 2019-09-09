بينها مستشفى ومركز تجميل.. رئيس حي النزهة يغلق المنشآت المخالفة.. شاهد

استمرارا لحملاته الانضباطية لردع المخالفين وتنفيذ القانون، قاد اللواء خالد عقل النزهة رئيس حى النزهة حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق صادرة من قطاع الشئون الصحية بمديرية القاهرة لبعض المنشآت التى تدار بدون ترخيص بدائرة الحى، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وأكد عقل لـ صدى البلد، أنه تم تنفيذ قرار غلق رقم 1023 لسنة 2019 عيادة بالعقار 25 شارع جاد الحق الدور الاول شقة7 ، علاوة على قرار غلق 827 لسنة 2019 مركز تجميل بالعقار رقم 1شارع مصطفى رفعت بالدور السابع .



كما شملت الحملة تنفيذ قرار غلق رقم 1029 لسنة 2019 معمل اسنان بالعقار رقم 10شارع عبد اللطيف المكباتي شقة 7 ، فضلا عن قرار غلق 942لسنة 2019 مستشفى مصر الجديدة التابعة لجمعية الفتح الكائنة فى 22 شارع الدكتور محمد والى وذلك لعمل الرعاية المركزة بالدور الثالث بدون ترخيص وتجهيزها لبدء العمل بها.



وأوضح عقل أنه تلاحظ قيام المسؤولين بالمستشفى بعمل جمالون مقسم من الجبس بورد وغرفة مبان أعلى المستشفى بدون ترخيص ولها محاضر ايقاف وجنحة مبان مخالفة، وتمت إزالة بعض منها وجار استكمال ازالة الاعمال المخالفة بالكامل.



كما شملت الحملة غلق وتشميع محل كوافير لادارته بدون ترخيص بالعقار 25شارع جاد الحق ، واثناء الحملة تم رفع مدرج فاكهة مخالف لمكان الترخيص بناصية شارع ابو السعود مع عبد اللطيف المكباتى.



وتابع رئيس حي النزهة أنه تم تحرير كافة المحاضر الخاصة بقرارات الغلق بمعرفة أطباء ادارة العلاج الحر وقيدها بقسم النزهة للعرض على النيابة العامة ، مشيرا إلى استمرار تحرير محاضر للاماكن التى تم غلقها لتحويلها من سكنى لنشاط مخالف بدون ترخيص والعرض على النيابة العامة.



رافق رئيس الحي ممثلو ادارة العلاج الحر لمنطقة النزهة الطبية وقسم شرطة النزهة وشرطة المرافق والمحلات والاسكان ومسؤولو المربعات.

