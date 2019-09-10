ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نهاية إسرائيل.. حسن نصر الله يوضح ملامح الحرب المقبلة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
نصر الله يوضح ملامح
نصر الله يوضح ملامح الحرب المقبلة
سمر صالح
قال الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، إننا لسنا على الحياد في أي حرب مفترضة وإن حصلت فستشكّل نهاية لإسرائيل وللهيمنة الأمريكية على المنطقة.

وأضاف نصر الله في كلمة له: "نرفض أيّ حرب على إيران لأنّها ستشعل المنطقة وهي حرب على كل محور المقاومة ونحن لن نكون على الحياد في معركة الحقّ والباطل وإن كسر الخطوط الحمراء لا يعني التخلي عن القرار 1701 على الرغم من أن إسرائيل لا تحترمه".

وأضاف نصر الله أن: "اللبنانيين أسقطوا المحاولة الإسرائيلية لتغيير قواعد الاشتباك منذ العام 2006، والجيش الإسرائيلي تحول إلى جيش هوليوودي لأنه بات عاجزا على الأرض".

وقال نصر الله إن تبرير البحرين للعدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة.

وتابع نصرالله قائلا إنه: "إذا اعتدى على لبنان فسيرد على العدوان بالشكل المناسب للدفاع عن لبنان ولا خطوط حمراء فهذا الموضوع انتهى".

وقال نصرالله: "نكرر موقفنا كجزء من محور المقاومة أننا لسنا على الحياد في معركة الحق والباطل، وبالتالي نقول لكل من يعتقد أن الحرب المفترضة ستشكل نهاية محور المقاومة إن هذه الحرب ستشكل نهاية إسرائيل ونهاية لهيمنة الوجود الأمريكي في المنطقة".

وفي الشأن الفلسطيني، قال: "نجدد مع الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة تأكيدنا أن لا خيار سوى المقاومة لمواجهة ما يخطط في هذه المرحلة من صفقة القرن"، مؤكدًا "التزامنا بحقوق الشعب الفلسطيني الطبيعية والمشروعة كلاجئ شريف في لبنان يعمل للعودة".

وعن اليمن، جدد الدعوة لوقف الحرب على اليمن وشعبها وترك اليمنيين يقررون مصير بلادهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هزيمة إسرائيل فرض.. إيران تتحدى الجميع فى رسالة لـ نصر الله

ليته فعلها

أول تعليق من إسرائيل على إسقاط حزب الله طائرة تابعة لجيش الاحتلال

إسرائيل تحذر مواطنيها: اغلقوا الأبواب والنوافذ.. لهذا السبب

حزب الله يكذب إسرائيل : لا ضحايا فى استهداف طائرات العدو لمعسكر البوكمال

ترشيحاتنا

مخالفا التوقعات.. التضخم في مصر يهبط لأدنى مستوياته منذ 6 سنوات

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر المصري ويحسم حضور الجماهير خلال أيام

الإفتاء توضح كيفية القصر فى الصلاة.. فيديو

محمد صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف لليفربول في شهر أغسطس.. فيديو

في عيد ميلادها.. أبرز 5 معلومات عن فريدة سيف النصر

3 أسرار لـ سلق اللحم بطريقة سريعة

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا