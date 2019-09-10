نهاية إسرائيل.. حسن نصر الله يوضح ملامح الحرب المقبلة

قال الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، إننا لسنا على الحياد في أي حرب مفترضة وإن حصلت فستشكّل نهاية لإسرائيل وللهيمنة الأمريكية على المنطقة.



وأضاف نصر الله في كلمة له: "نرفض أيّ حرب على إيران لأنّها ستشعل المنطقة وهي حرب على كل محور المقاومة ونحن لن نكون على الحياد في معركة الحقّ والباطل وإن كسر الخطوط الحمراء لا يعني التخلي عن القرار 1701 على الرغم من أن إسرائيل لا تحترمه".



وأضاف نصر الله أن: "اللبنانيين أسقطوا المحاولة الإسرائيلية لتغيير قواعد الاشتباك منذ العام 2006، والجيش الإسرائيلي تحول إلى جيش هوليوودي لأنه بات عاجزا على الأرض".



وقال نصر الله إن تبرير البحرين للعدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة.



وتابع نصرالله قائلا إنه: "إذا اعتدى على لبنان فسيرد على العدوان بالشكل المناسب للدفاع عن لبنان ولا خطوط حمراء فهذا الموضوع انتهى".



وقال نصرالله: "نكرر موقفنا كجزء من محور المقاومة أننا لسنا على الحياد في معركة الحق والباطل، وبالتالي نقول لكل من يعتقد أن الحرب المفترضة ستشكل نهاية محور المقاومة إن هذه الحرب ستشكل نهاية إسرائيل ونهاية لهيمنة الوجود الأمريكي في المنطقة".



وفي الشأن الفلسطيني، قال: "نجدد مع الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة تأكيدنا أن لا خيار سوى المقاومة لمواجهة ما يخطط في هذه المرحلة من صفقة القرن"، مؤكدًا "التزامنا بحقوق الشعب الفلسطيني الطبيعية والمشروعة كلاجئ شريف في لبنان يعمل للعودة".



وعن اليمن، جدد الدعوة لوقف الحرب على اليمن وشعبها وترك اليمنيين يقررون مصير بلادهم.