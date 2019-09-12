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مرأة

طريقة عمل ورق العنب وتكات الطهى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:42 م
طريقة عمل ورق العنب
طريقة عمل ورق العنب
لمياء الياسين
طريقة عمل ورق العنب المصرى من الوصفات اللذيذة التى تبحث عنها كل ربه منزل فهو من الأطباق المفضلة للكثيرين يمكنك تحضيره بمذاق شهى لا يقاوم لتحصلى على طريقة عمل ورق العنب شهيه ولذيذة على طريقة أمهر الشيفات وفى دقائق معدودة  جربيها بنفسك وستدهشين بالمذاق وتعرفى تكات الطهى كالمحترفين

طريقة عمل ورق العنب المصرى بالمقادير للشيف دعاء عاشور

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح و فلفل

1/2 كوب عصير ليمون طازج

2 حزمة شبت مفرومة

4 حبات طماطم مقطعة شرائح للأرضية الحشوة

1 كوب أرز مغسول و منقوع في ماء دافئة لمدة ساعة‏

2 حزمة بقدونس مفرومة

1 كيلو ورق عنب

1/2 كيلو لحمة مفرومة قليل الدسم‎

4 بصل مفروم

2 حزمة كزبرة مفرومة

طماطم‎ ‎مفرومة‎ ‎

بهارات لحم

طريقة عمل ورق العنب المصرى بالخطوات ..

قومي بغلي أوراق العنب لمدة دقيقة ورفعها عن النار و‏تصفيها ضعي الأوراق تحت الماء البارد ثم صفيها ثانية و ضعيها جانبا.‏
‎‎
قومي بحشو ورق العنب بعد خلط كل مقادير الحشوة وإسكبي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ورصي شرائح الطماطم في القاع ثم ضعي أوراق العنب لتشكل طبقات.

أغمري الوعاء بالماء ودعي الماء يرتفع عن الطبقة العلوية ب 1 سم وضعيه ‏على نار متوسطة لمدة 90 دقيقة ثم اضيفي عصير الليمون قبل رفعه عن ‏النار

طريقة عمل ورق العنب المصرى بالمقادير للشيف إلهام فتحي.

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح و فلفل

1/2 كوب عصير ليمون طازج

2 حزمة شبت مفرومة

1 كوب أرز مغسول

2 حزمة بقدونس مفرومة

1 كيلو ورق عنب

1/2 كيلو لحمة مفرومة قليل الدسم‎

4 بصل مفروم

2 حزمة كزبرة مفرومة

طماطم‎ ‎مفرومة‎ ‎

بهارات لحم

طريقة عمل ورق العنب بالخطوات

لمدة دقيقة كاملة على نار عالية قومي بغلي أوراق العنب وقومى بتصفيتها و ضعيها جانبا

فى وعاء اخلطى كافة مقادير الحشوة ثم قومي بحشو ورق العنب

إسكبي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون فى وعاء عميق وضعى شرائح الطماطم في القاع

ضعي أوراق العنب الملفوفة فوق بعضها لتشكل طبقات واغمري الوعاء بالماء

ضعيه ‏الاناء على نار متوسطة لمدة ساعة و نصف ثم أضيفي عصير .‏


طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع بالمقادير للشيف غادة التلي:

ورق عنب

2 كوب أرز

كوارع مسلوقة

نصف كيلو لحم مفروم حسب الرغبة

بقدونس كزبرة شبت

بصلة 6 فصوص ثوم

4 معلقه كبيره صلصة طماطم فلفل حار حسب الرغبة

2 مكعب مرقة

زيت

كمون

ملح وفلفل

طريقة عمل ورق العنب بالخطوات :

- اسلقي الكوارع ثم اخليها من العظم

- في قاع الوعاء ضعيها ثم تبلي الارز بكل التوابل والشبت والبقدونس والكزبرة والتوابل والصلصة وقلبيهم جيدًا ثم احشي ورق العنب.

- ورصيه على الكوارع ثم ضيفي شوربة الكوارع على ورق العنب واتركيه لينضج وقدميه ساخنا.

طريقة عمل ورق العنب للشيف نجلاء الشرشابى

طريقة عمل ورق العنب بالمقادير :

نص كيلو ورق عنب

2 كوب أرز

ملعقة ثوم بودرة

1 بصل متوسطة

مرقة

شبت وبقدونس

كزبرة خضراء

صلصة طماطم

نعناع جاف

كوب زيت

ملح وفلفل أسود

طريقة عمل ورق العنب بالخطوات

إذا كنتي تخزنين ورق العنب يوضع في الماء المثلج.

* فى وعاء يخلط البصل والثوم والنعناع الجاف المفروم والملح الفلفل الأسود.

* يتم إضافة الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء وصلصة الطماطم.

* حسب الرغبة. يمكن إضافة كمون ناعم

* ويقلب كل الخليط. ويضاف الأرز والزيت

* بخليط الأرز و يحشى ورق العنب المسلوق.

* يمكن أن يحفظ في الفريزر.

*في حلة ترص أصابع ورق العنب مفروشة بعيدان الخضرة أو قطع البصل والجزر.

* تضاف المرقة إلى ورق العنب.

* يترك ورق العنب على النار حتى تمام النضج لتحصلى بذلك على طريقة عمل ورق العنب بمذاق لا يقاوم

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