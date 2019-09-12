طريقة عمل ورق العنب وتكات الطهى

طريقة عمل ورق العنب

طريقة عمل ورق العنب

طريقة عمل ورق العنب المصرى بالمقادير للشيف دعاء عاشور

طريقة عمل ورق العنب المصرى بالخطوات ..

طريقة عمل ورق العنب المصرى بالمقادير للشيف إلهام فتحي.

طريقة عمل ورق العنب بالخطوات

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع بالمقادير للشيف غادة التلي:

طريقة عمل ورق العنب بالخطوات :

طريقة عمل ورق العنب للشيف نجلاء الشرشابى

طريقة عمل ورق العنب بالخطوات







المصرى من الوصفات اللذيذة التى تبحث عنها كل ربه منزل فهو من الأطباق المفضلة للكثيرين يمكنك تحضيره بمذاق شهى لا يقاوم لتحصلى علىشهيه ولذيذة على طريقة أمهر الشيفات وفى دقائق معدودة جربيها بنفسك وستدهشين بالمذاق وتعرفى تكات الطهى كالمحترفين4 ملعقة كبيرة زيت زيتونملح و فلفل1/2 كوب عصير ليمون طازج2 حزمة شبت مفرومة4 حبات طماطم مقطعة شرائح للأرضية الحشوة1 كوب أرز مغسول و منقوع في ماء دافئة لمدة ساعة‏2 حزمة بقدونس مفرومة1 كيلو ورق عنب1/2 كيلو لحمة مفرومة قليل الدسم‎4 بصل مفروم2 حزمة كزبرة مفرومةطماطم‎ ‎مفرومة‎ ‎بهارات لحمقومي بغلي أوراق العنب لمدة دقيقة ورفعها عن النار و‏تصفيها ضعي الأوراق تحت الماء البارد ثم صفيها ثانية و ضعيها جانبا.‏‎‎قومي بحشو ورق العنب بعد خلط كل مقادير الحشوة وإسكبي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ورصي شرائح الطماطم في القاع ثم ضعي أوراق العنب لتشكل طبقات.أغمري الوعاء بالماء ودعي الماء يرتفع عن الطبقة العلوية ب 1 سم وضعيه ‏على نار متوسطة لمدة 90 دقيقة ثم اضيفي عصير الليمون قبل رفعه عن ‏النار4 ملعقة كبيرة زيت زيتونملح و فلفل1/2 كوب عصير ليمون طازج2 حزمة شبت مفرومة1 كوب أرز مغسول2 حزمة بقدونس مفرومة1 كيلو ورق عنب1/2 كيلو لحمة مفرومة قليل الدسم‎4 بصل مفروم2 حزمة كزبرة مفرومةطماطم‎ ‎مفرومة‎ ‎بهارات لحملمدة دقيقة كاملة على نار عالية قومي بغلي أوراق العنب وقومى بتصفيتها و ضعيها جانبافى وعاء اخلطى كافة مقادير الحشوة ثم قومي بحشو ورق العنبإسكبي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون فى وعاء عميق وضعى شرائح الطماطم في القاعضعي أوراق العنب الملفوفة فوق بعضها لتشكل طبقات واغمري الوعاء بالماءضعيه ‏الاناء على نار متوسطة لمدة ساعة و نصف ثم أضيفي عصير .‏ورق عنب2 كوب أرزكوارع مسلوقةنصف كيلو لحم مفروم حسب الرغبةبقدونس كزبرة شبتبصلة 6 فصوص ثوم4 معلقه كبيره صلصة طماطم فلفل حار حسب الرغبة2 مكعب مرقةزيتكمونملح وفلفل- اسلقي الكوارع ثم اخليها من العظم- في قاع الوعاء ضعيها ثم تبلي الارز بكل التوابل والشبت والبقدونس والكزبرة والتوابل والصلصة وقلبيهم جيدًا ثم احشي ورق العنب.- ورصيه على الكوارع ثم ضيفي شوربة الكوارع على ورق العنب واتركيه لينضج وقدميه ساخنا.طريقة عمل ورق العنب بالمقادير :نص كيلو ورق عنب2 كوب أرزملعقة ثوم بودرة1 بصل متوسطةمرقةشبت وبقدونسكزبرة خضراءصلصة طماطمنعناع جافكوب زيتملح وفلفل أسودإذا كنتي تخزنين ورق العنب يوضع في الماء المثلج.* فى وعاء يخلط البصل والثوم والنعناع الجاف المفروم والملح الفلفل الأسود.* يتم إضافة الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء وصلصة الطماطم.* حسب الرغبة. يمكن إضافة كمون ناعم* ويقلب كل الخليط. ويضاف الأرز والزيت* بخليط الأرز و يحشى ورق العنب المسلوق.* يمكن أن يحفظ في الفريزر.*في حلة ترص أصابع ورق العنب مفروشة بعيدان الخضرة أو قطع البصل والجزر.* تضاف المرقة إلى ورق العنب.* يترك ورق العنب على النار حتى تمام النضج لتحصلى بذلك على طريقة عمل ورق العنب بمذاق لا يقاوم