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أخبار البلد

السيسي يناقش مع مدير روس أتوم جهود إنشاء المحطة النووية بالضبعة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، "أليكسي ليخاتشوف"، مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسئولي الشركة الروسية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء يأتي في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مع الجانب الروسي، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لمواصلة التعاون بين الجانبين لإنشاء المحطة وفقًا لأعلى المعايير العالمية سواء على الصعيد الفني أو على صعيد السلامة والأمن النوويين، ليصبح المشروع رمزًا جديدًا للصداقة التاريخية بين مصر وروسيا.

من جانبه، أعرب رئيس الشركة الروسية عن تقديره للتعاون الجاري مع مصر في مجال إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، مثمنًا قوة وتميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا.

وأكد حرص الشركة على تسخير أفضل إمكاناتها وبذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وإنهاء جميع الجوانب المتعلقة بالتحضير لإنجاز المشروع، الذي يعد صرحًا إضافيًا في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

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