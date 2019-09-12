رياضة جديدة في مصر.. تعرف على التفاصيل

تشهد آحد فنادق القاهرة فى الحادية عشر صباح السبت القادم، عقد مؤتمر صحفى يحضره المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى والخبير العالمى ستين هومان للكشف عن رياضة الفلوربول التى ستشارك بها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة فى الالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021، ويعقب الكشف عن تفاصيل الرياضة الجديدة انطلاق الدورة التدريبية الاقليمية لرياضة الفلور بول بمشاركة مدربين من ١٣ دولة عربية.



وصرح الدكتور عماد محي مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية والمنسق العام للدورة، بأن تأتي أهمية عقد مؤتمر صحفى لتلك الرياضة باعتبارها رياضة شتوية جديدة تدخل لأول مرة ضمن الرياضات الشتوية الجماعية التى تمارسها برامج المنطقة مثل الهوكى الارضى ، والتى شاركت دول المنطقة فى تلك الرياضة منذ الالعاب العالمية الشتوية التى اقيمت فى الاسكا 2001، وفى ناجانو باليابان 2005وايدهو بأمريكا 2009، وكوريا الجنوبية 2013 وكانت اخر الالعاب العالمية الشتوية التى شهدت مشاركة برامج المنطقة فى الهوكى الارضى بالنمسا 2017 ، ونظرا لان السويد لا تمارس الهوكى الارضى فتم استعواض الرياضة الجماعية بالفلوربول ، وهو ما دفع بالرئاسة الاقليمية الى ادخالها لأول مرة بالمنطقة.



ويضيف "محيى الدين" بأن رياضة الفلور بول قريبة الشبه من الهوكى الارضى حيث يتكون الفريق من 5 لاعبين وان عصا اللعب ينتهى بما يشبه المضرب وهناك مرمى بشبكة ابعاده 160×115×60 سم وأن الكور مصنوعه من البلاستيك أى انها رياضة امانه ، ويمكن ممارستها على أى أرضية.



يشهد الدورة التدريبية عدد من المتدربين من الدول المشاركة فى الدورة وهي مصر ، المغرب ، الامارات ، موريتانيا ، الأردن ، تونس ، السودان ، الكويت ، السعودية ، عمان ، ليبيا ـ فلسطين ، وان الدورة ستقام على مدى ثلاثة أيام بشقيها النظرى والعملى ، وتأتى اقامة هذه الدورة عوضا عن رياضة الهوكى الارضى التى سوف تغيب عن ألعاب السويد ، والتى كانت تشارك فيها عدد من دول المنطقة اضافة الى الجرى على الجيلد.



ويشارك فى الدورة صالح العلوي المغرب ،شذى محمد احمد دوابشة فلسطين ،يحيى محمد حمد الحتروشي الجنيبي الأمارات ،محمد عبد الرحمن الشرقي موريتانيا ،محمد موسى الأردن ،ايناس بنت بلقاسم هميله تونس ،احمد أدم أحمد محمد السودان ،سعود خالد العصفور الكويت ، مصطفي سيد عبدالفتاح ،أحمد سمير أمين عبد المجيد ،محمد حسين عبد العال إبراهيم مصر،ماهر بن خليل بن إبراهيم الجري، روان ماجد محمد السليماني ،فارس ماجد محمد السليماني السعودية ،هلال بن محمد بن خلفان السيابي عمان ،عبد القادر عبد الله الغراوي ليبيا.